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Экскурсия и мастер-класс по набойке на ткани

Музей моды и портновского искусства
Сергиевская улица, 8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где ты сможешь прикоснуться к старинному русскому ремеслу — искусству набойки на ткани. Этот медитативный процесс подарит тебе особое чувство тишины. А на память об этом тебе останется маленькое собственное произведение искусства. Технология изготовления набивных тканей известна в России уже тысячу лет. С помощью резных деревянных форм мастера создавали узоры, превращая обычное тканое полотно в произведение декоративного искусства. Часть этих технологий сохранилась до сегодняшних дней — ими продолжают пользоваться в производстве платков Павлово-Посадской фабрики. Что тебя ждёт? Сначала небольшая экскурсия по музейной экспозиции с хранителем. Ты узнаешь о великом русском модельере Надежде Ламановой, её невероятном вкладе в историю моды, а также услышишь истории о необычных экспонатах. Затем — мастер-класс, где ты попробуешь технику набойки своими руками. Ты самостоятельно выберешь мотивы, композицию и шаг за шагом перенесёшь всё на полотно. Все материалы включены. Изделие можно сразу забрать домой.

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