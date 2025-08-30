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Эколекция и своп

Академия Маяк, Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Своп посуды, детских книг и детских игрушек. Отдать и бесплатно взять посуду, детские книги и детские игрушки (кроме мягких) ты сможешь 30 августа в академии «Маяк». Это возможность дать вторую жизнь вещам в хорошем состоянии для одних горожан и возможность бесплатно взять хорошие и нужные им вещи для других горожан. Это помогает сохранить чистоту окружающей среды и не выбрасывать хорошие вещи, а еще помогает создавать тепло и чудеса друг для друга. 14.00-14.30 Эколекция «Пять главных экопривычек» от директора проекта «Нижний Новгород — экологическая столица» Эльвиры Сайфулиной. 14.30-17.00 Своп. Вещи отдаются на стол приема, организаторы проверяют, чтобы все предметы были в хорошем состоянии. Любой желающий может взять их на столах выдачи.

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