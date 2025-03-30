Трезвая вечеринка и танцевальная практика объединенные в единый процесс. Забудь всё, что ты знаешь о танцах и просто позволь своему телу двигаться. Пусть это будет вечер твоего самовыражения, в котором музыка станет твоим главным партнером и компаньоном. Дай себе свободу и присвой себе своё право быть любым. Ты можешь двигаться, как угодно. Нет правильных или неправильных танцев. Есть только история, которую рассказывает твоё тело. На Ecstatic Dance ты можешь услышать всё, что угодно — даунтемпо и техно, джаз и фанк, классику и инди, поп и хип-хоп, фолк и эмбиент. Задача диджея использовать максимум красок, чтобы твоя история случилась. А ещё будет живой звук. Гитары, варганы, флейты, перкуссия и прочие инструменты будут вплетаться в общий микс и создавать уникальное, неповторимое звучание даже у знакомых треков. Как это будет проходить? 17.30-18.00. Сбор гостей. Wellcome-сэт от диджея Сергея Гарина. Знакомство с пространством и другими участниками. Экспресс-консультации от приглашенных мастеров. Чайная зона. Фото/видео-съемка. 18.00-18.30. Общий круг. Знакомство с принципами Ecstatic Dance. Заключение соглашения на практику. Ответы на вопросы. Разминка от танцевального терапевта Вероники Гариной. 18.30-20.15. Основная часть. Ecstatic-сэт от Ильи Боряева. Live-перфоманс от Евгения Куликова. 20.15-20.30. Замедление и звуковая терапия(саундхилинг) от проекта #ostrovsnov — ханги, флейты, варганы, обертонное пение, гитары, электронные текстуры. 20.30-21.00. Завершение практики. Круг благодарности. Прощание. Важно: после 18-00 доступ на вечеринку будет закрыт. Дресс-код. Удобная, свободная одежда. Лучше натуральная, дышащая.