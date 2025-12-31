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Dvizh

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Окунись в волшебство новогодней ночи, где ты сможешь встретить Новый год в невероятной атмосфере праздника, радости и веселья. Будешь провожать старый год, загадывать желания и встречать новый с бокалами игристого. Что тебя ждёт: • Зажигательные DJ-сеты, подготовленные специально для этой ночи • Много красивых людей • Фотозона для лучших воспоминаний • И, конечно, бой курантов под шампанское и бенгальские свечи в отличной компании Бери с собой хорошее настроение, новогодние костюмы, любимые блюда для общего стола (по желанию) и готовность к веселью.

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