Окунись в волшебство новогодней ночи, где ты сможешь встретить Новый год в невероятной атмосфере праздника, радости и веселья. Будешь провожать старый год, загадывать желания и встречать новый с бокалами игристого. Что тебя ждёт: • Зажигательные DJ-сеты, подготовленные специально для этой ночи • Много красивых людей • Фотозона для лучших воспоминаний • И, конечно, бой курантов под шампанское и бенгальские свечи в отличной компании Бери с собой хорошее настроение, новогодние костюмы, любимые блюда для общего стола (по желанию) и готовность к веселью.