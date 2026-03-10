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Дружба

Картель, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

6 энергий, качающих Нижний Новгород под одной крышей. Новые владельцы, новый свет и новый звук. Представители 6 промо-групп сольются в одну мощную энергию на 1 танцполе.

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