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Drum'n'bass in Alcatraz

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приходи, чтобы освежить в памяти старые добрые ритмы в 170 ударов в минуту, чтобы дать волю инстинктам, чтобы оторваться по полной! Не ожидал? А они это сделали! Сделали это специально для тебя. Вход 300/ 200 с репостом (https://vk.com/wall-228949027_1) Оплата на входе.

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