Пей и рисуй: Цветущая ветка
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Будешь рисовать текстурной пастой и использовать поталь. Для тех, кто не знает, текстурная паста — это такой объёмный акрил, штукатурка для художника, которая наносится мастихином (это мастерок для художника) или пальцем. Бокальчик игристого, немного терпения и ты унесёшь домой свою собственную картину. Причем она получится именно твоя, уникальная. Цветы на ветке можно менять, цвета менять, формы менять — настоящее индивидуальное творчество. Все материалы и 1 напиток включены. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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