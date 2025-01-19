В руках кисточки и бокал вина, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Drink and Draw — это всегда отличный способ расслабиться в конце недели! Под чутким руководством мастера рисуешь акрилом на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь у тебя не может не получиться, это гарантия от Ксении Борисовой, которая проведёт вечер. В программе: -бокал вина или безалкогольного напитка; -рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, приятные знакомства; -и шедевр в сумке к вечеру! Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте.