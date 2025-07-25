Drink and Draw. Маяк
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под чутким руководством мастера ты нарисуешь маслом на холсте свой собственный шедевр. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь у тебя не может не получиться, это гарантия от Ксении Борисовой, которая проведёт этот вечер. 2,5 часа незабываемых ощущений, погружения в искусство и наслаждения от результата! В программе: — Бокал вина или безалкогольного напитка; — Рисование картины маслом/акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя; — Приятные знакомства Необходимо заранее записаться на встречу. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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