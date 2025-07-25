Под чутким руководством мастера ты нарисуешь маслом на холсте свой собственный шедевр. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь у тебя не может не получиться, это гарантия от Ксении Борисовой, которая проведёт этот вечер. 2,5 часа незабываемых ощущений, погружения в искусство и наслаждения от результата! В программе: — Бокал вина или безалкогольного напитка; — Рисование картины маслом/акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя; — Приятные знакомства Необходимо заранее записаться на встречу. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.