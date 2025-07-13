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Drink and Draw: Фламинго

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

В руках кисточки и бокал вина, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Drink and Draw — это всегда хороший способ расслабиться. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь не может не получиться, это гарантия от команды. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом, а не картой.

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