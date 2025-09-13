Под руководством профессионального художника будешь рисовать красками. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь не может не получиться, это гарантия от команды. Все материалы и 1 напиток включены. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.