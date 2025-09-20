Красивая осень — самое время для творчества. На мольбертах очень нежная картина. Будешь использовать текстурную пасту и поталь. Для тех, кто не знает, текстурная паста — это такой объёмный акрил, штукатурка для художника, которая наносится мастихином (это мастерок для художника) или пальцем. Бокальчик игристого, немного терпения и ты унесёшь домой свою собственную картину. Все материалы и 1 напиток включены. В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.