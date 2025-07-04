Вечеринка для любителей ностальгии и сладкой тоски. Диджеи greenwood/virtual machine/ultramarina представят сет, под который захочется погрузится в сон наяву и танцевать под размытые гитары и призрачный вокал. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.