Несмотря на многочисленные стилистические метаморфозы, определившие искусство ХХ века, интерьер как жанр сохранился в творчестве целого ряда известных художников, став для одних отражением гармонии бытия, для других — фиксацией перемен, происходивших в обществе. Мастера французской художественной группы «Наби» не только изображали жанровые сцены в интерьерах, но стремясь стереть границу между искусством и обыденной жизнью занимались керамикой, картонами для шпалер и бумажных обоев, делали эскизы светильников и украшений мебели. Интерьеры, созданные Анри Матиссом и Пабло Пикассо, многое рассказывают о личной жизни самих художников. Лейтмотивом интерьеров Эдварда Хоппера и Эндрю Уайетта становится одиночество человека и его отчужденность от внешнего мира. В произведениях этих американских авторов как самостоятельный мотив появляется и «портрет» дома, запечатленного не внутри, а извне. О лекторе: Наталья Кортунова — старший научный сотрудник, хранитель коллекции скульптуры XIX–XX веков отдела нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.