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Кис Квиз: Предновогодний сбор
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Предновогодний квиз: праздничный микс из разных тем и конечно тем про Новый год. Ведущий: Саша Санкин Команды от 2х до 6 чел. Регистрация команд по ссылке. Оплата на месте.
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