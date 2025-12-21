ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Кис Квиз: Предновогодний сбор

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Предновогодний квиз: праздничный микс из разных тем и конечно тем про Новый год. Ведущий: Саша Санкин Команды от 2х до 6 чел. Регистрация команд по ссылке. Оплата на месте.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста