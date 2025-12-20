ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Breakfast T Club

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

BTC — это смена ракурса. Сдвиг в сторону дневных мероприятий — не маркетинговый ход, а необходимость. Здесь фокус — архитектура грува, текстурное, глубокое звучание, которое требует сознательного восприятия. Line up: — Spirit — Acidella — Artem Kornev — Nastya Tikhaya — Aleksey Svetlitsky Направление techno: — Minimal — Hypnotic — Raw — Groove

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста