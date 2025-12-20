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BTC — это смена ракурса. Сдвиг в сторону дневных мероприятий — не маркетинговый ход, а необходимость. Здесь фокус — архитектура грува, текстурное, глубокое звучание, которое требует сознательного восприятия. Line up: — Spirit — Acidella — Artem Kornev — Nastya Tikhaya — Aleksey Svetlitsky Направление techno: — Minimal — Hypnotic — Raw — Groove
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