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  1. Нижний Новгород
  2. События

Дом художника в XIX веке

Арсенал
Киноконцертный зал, левое крыло, 2-й этаж, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

В конце XIX — начале XX столетия европейские художники все чаще отказываются от городской суеты и переселяются в провинцию. Жизнь за городом была существенно дешевле, а развитие транспорта позволяло свободно перемещаться по стране. Но самое главное — обладая собственным домом, художники могли реализовать свои самые смелые творческие замыслы, основанные, в том числе, на соединении различных видов искусства. На лекции речь пойдет об усадьбе Клода Моне в Живерни, лондонском Красном доме Уильяма Морриса, семейном коттедже Карла Ларссона в Сундборне, вилле Анри ван де Вельде Блуменверф и не только. О лекторе: Анна Познанская — кандидат искусствоведения, специалист по западноевропейской живописи, заместитель заведующего отдела Нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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