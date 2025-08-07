В конце XIX — начале XX столетия европейские художники все чаще отказываются от городской суеты и переселяются в провинцию. Жизнь за городом была существенно дешевле, а развитие транспорта позволяло свободно перемещаться по стране. Но самое главное — обладая собственным домом, художники могли реализовать свои самые смелые творческие замыслы, основанные, в том числе, на соединении различных видов искусства. На лекции речь пойдет об усадьбе Клода Моне в Живерни, лондонском Красном доме Уильяма Морриса, семейном коттедже Карла Ларссона в Сундборне, вилле Анри ван де Вельде Блуменверф и не только. О лекторе: Анна Познанская — кандидат искусствоведения, специалист по западноевропейской живописи, заместитель заведующего отдела Нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.