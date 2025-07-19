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Dog Wave
улица Красная Слобода, 9
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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Презентация альбома «Остаться собой» в Нижнем Новгороде. Dog Wave — московская шугейз/нойз рок группа, сочетающая в себе джазовые прогрессии, меланхоличные текста, эмо эстетику и динамичный шумный звук. Оплата на входе. С репостом — 300р (https://vk.com/wall-231294332_3), без — 500р Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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