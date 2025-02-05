Программа: «30 секунд», режиссёр И.Соснин - Артём и Наташа — больничные клоуны, они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Герои переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь – у них ничего не выходит. «Внимание!», режиссёр С.Шомин - Веня — актер подмосковного театра. Его лучшие роли уже позади, новых не предвидится, коллеги-актеры перестали с ним здороваться, а с женой Юлей открыто флиртует молодой коллега. Директор театра поручает Юле и Вене поставить спектакль к Новому году. Теперь супругам предстоит вместе поставить спектакль и проверить на прочность свои отношения. «Зуб даю», режиссёр С.Анненков - У сына Маши выпадает зуб. Маша идёт закладывать кольцо, чтобы получить наличку и положить сыну под подушку тысячу рублей. Узнав для чего Маше нужны деньги, ломбардщик готов дать заветную тысячу..за молочный зуб. «Незабудки», режиссёр П.Гришина - Екатерина и Юрий прожили в счастливом браке много лет. Все изменила болезнь Альцгеймера, из-за которой Юрий перестал узнавать жену и запутался в своих воспоминаниях: он постоянно твердит о Байкало-Амурской магистрали и поездке в Сибирь, чтобы достроить железную дорогу. «Разъезд», режиссёр М.Меленевская - Интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине, неконфликтная и удобная. Кажется, она давно забыла о себе и будет бесконечно терпеть, прощать и подстраиваться. На узкой дороге ее машина не может разъехаться с машиной мужчины, который никогда не сдает назад. Как она поступит? Уступит дорогу или наконец отстоит свои права? Регистрация обязательна.