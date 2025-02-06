Программа: «4:30», реж. Василий Овчинников - Илья, незрячий пенсионер, планирует преодолеть марафон за среднее время зрячих атлетов.?Его путь переплетается с проводником, превращая спортивное испытание в эмоциональный забег от взаимной неприязни к неожиданной поддержке. «Валя, которая не изменилась», реж. Анастасия Христова - Главная героиня, жительница суздальского села Валя, обладает невообразимой для столичной жизни роскошью - жить самой обыкновенной жизнью. Плакать, радоваться, любить, молиться, кормить кошек, поливать цветы и... не меняться в угоду обстоятельствам. «Почти взрослые», реж. Екатерина Драчева, Олеся Епишина - Все когда-то мечтали повзрослеть. Этот далекий и желанный мир казался полным приключений и безграничных возможностей. Но чем ближе ты приближался к нему, тем более явно ощущал, что нетерпение перед таинственным становится страхом перед неизвестным. Кто ты и кем хочешь быть? «Скворечник», реж. Екатерина Зиновьева - Татьяна и Артем живут вместе двадцать пять лет. У них двое детей своих, которые уже выросли, и постоянно меняющееся количество приемных. Родители оставляют семье Татьяны и Артема своих детей на временное воспитание. Им доверяют органы опеки, родители, которые не могут справиться с собой и с обязанностями воспитывать детей, соседи, дети, возвращающиеся к ним даже выросшими, но не доверяют люди, случайно встретившиеся с ними на перекрестках судьбы или социальных сетей. Регистрация обязательна.