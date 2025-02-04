Программа: «Whispers in the Dark (Шепот во тьме)» реж. Александр Заболотный - Мрачный музыкальный нейроклип. Музыка и видео сделаны с помощью нейросетей. «Без лица» реж. Роман Хан - Фильм исследует темы взросления, сострадания и преодоления предрассудков через призму взаимоотношений подростков с необычным соседом. «Демоническая красота» реж.Лев Бахарев - В мире, где зеркала диктуют правила красоты, а неоновые огни манят обещанием совершенства, юная Агния решает изменить себя, чтобы соответствовать модным стандартам. «Мы ,земляне» реж.Саид Тархани - Фильм посвящен проблемам окружающей среды и безрассудному поведению человечества по отношению к планете Земля. «Любовник Леди Гриб» реж. Диана Галимзянова - Экспериментальная работа, созданная с помощью гибридизации нейросетей и живой съемки, история о богатой наследнице, которая влюбляется в повесу против воли своих влиятельных родителей. Регистрация обязательна.