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Дни короткометражного кино: «Нейросетевое кино»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Программа: «Whispers in the Dark (Шепот во тьме)» реж. Александр Заболотный - Мрачный музыкальный нейроклип. Музыка и видео сделаны с помощью нейросетей. «Без лица» реж. Роман Хан - Фильм исследует темы взросления, сострадания и преодоления предрассудков через призму взаимоотношений подростков с необычным соседом. «Демоническая красота» реж.Лев Бахарев - В мире, где зеркала диктуют правила красоты, а неоновые огни манят обещанием совершенства, юная Агния решает изменить себя, чтобы соответствовать модным стандартам. «Мы ,земляне» реж.Саид Тархани - Фильм посвящен проблемам окружающей среды и безрассудному поведению человечества по отношению к планете Земля. «Любовник Леди Гриб» реж. Диана Галимзянова - Экспериментальная работа, созданная с помощью гибридизации нейросетей и живой съемки, история о богатой наследнице, которая влюбляется в повесу против воли своих влиятельных родителей. Регистрация обязательна.

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