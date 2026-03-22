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ДнД «Сафари Короля»

Баклажан
Б. Покровская 9А

Начало:

Завершение:

570₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

В гильдии авантюристов тебе выдают задание — сопроводить аристократическую особу на охоте, но не на простой охоте, а на сафари с динозаврами. Тебе предстоит обеспечить безопасность твоего подопечного, не трогая при этом его добычу. Приключение для героев третьего уровня. Опытный мастер поможет новичкам влиться в игру и объяснит все правила. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.

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