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ДнД «Сафари Короля»
Б. Покровская 9А
Начало:
Завершение:
570₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
В гильдии авантюристов тебе выдают задание — сопроводить аристократическую особу на охоте, но не на простой охоте, а на сафари с динозаврами. Тебе предстоит обеспечить безопасность твоего подопечного, не трогая при этом его добычу. Приключение для героев третьего уровня. Опытный мастер поможет новичкам влиться в игру и объяснит все правила. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.
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