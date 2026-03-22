В гильдии авантюристов тебе выдают задание — сопроводить аристократическую особу на охоте, но не на простой охоте, а на сафари с динозаврами. Тебе предстоит обеспечить безопасность твоего подопечного, не трогая при этом его добычу. Приключение для героев третьего уровня. Опытный мастер поможет новичкам влиться в игру и объяснит все правила. Запись: организатору в личку в ВК. Оплата на месте.