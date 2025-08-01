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Длань + Support

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

…Они растворились в водовороте воспоминаний мира, а их тела поглотила земля. Смерть подняла их останки, оставив свои отпечатки на ветхих мощах. Их плоть — сосуд воспоминаний неживых. Они — пойма образов из котла вечности. Они её Длань … И накроет ей земли от Череповца до Сибирских просторов. Их энергичный чёрный рок повествует о смерти и воспоминаниях, забытых вместе с усопшими.

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