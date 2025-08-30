Distortion
Почаинская улица, 17Ж
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от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Конец лета, давай проведём его по полной с последним летним концертом Distortion. На сцене выступят: BRITBEE MANGLED ОСКОЛКИ КПД ГОЛАЯ Б. Вход: 400р (300р с репостом https://vk.com/wall-168338337_1179 ) Билеты можно приобрести на входе после открытия дверей.
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