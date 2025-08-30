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Distortion

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Конец лета, давай проведём его по полной с последним летним концертом Distortion. На сцене выступят: BRITBEE MANGLED ОСКОЛКИ КПД ГОЛАЯ Б. Вход: 400р (300р с репостом https://vk.com/wall-168338337_1179 ) Билеты можно приобрести на входе после открытия дверей.

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