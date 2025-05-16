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Disney Party
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тебя ждут песни из сериалов и фильмов: Jonas Brothers, Hannah Montana, Camp Rock, High School Musical, Descendants и классических мультфильмов Disney. Также в программе: хиты зарубежной поп-музыки 2000-2010х годов. Приходи зажигать танцпол! Билеты на входе: С репостом этой записи (https://vk.com/wall-155891481_12144) — 200р. Без — 300р.
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