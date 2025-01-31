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Disco Elysium party

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты просыпаешься в грязном номере отеля и совершенно не помнишь кто ты, где ты, а главное - зачем.. На репите всю ночь играла какая-то неизвестная, но знакомая тебе до боли композиция… На полу среди пустых бутылок и окурков ты обнаруживаешь таинственную записку с адресом и временем: «Tago Mago» 22:00 Кажется, это единственная зацепка, и только там ты сможешь получить ответы на все свои вопросы В программе: -Конкурс на самый кошмарный галстук; -Караоке с самыми душераздирающими композициями; -Танцы под диско и анодный хэппи-хардкор; -Спецпредложение для самых смелых - собери целый пакет стаканов и банок под конец вечеринки и получи пиво в подарок; И, конечно же, диско-шар на танцполе! Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_3862), 500 без Оплата на входе

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