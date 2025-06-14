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Dirty Night Bass 3 years

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Грандиозный рейв. Музыка: только отборный Drum & Bass, Jungle, Breakbeat и всё, что заставляет сердце биться в ритм 170+ BPM. Line Up: CRIMINALISTIX, MAXIDRUM, LYUBEZNOV, DARK INTELLEGENT, URVNIUM, SOUND LOUDER GROUP, MAKKINLY, MAGIC SPIDER. D&B — это не музыка, это образ жизни. P.S. Готовь ноги, потому что остановиться будет невозможно.

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