ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Дикое и Бешоное: День камней

Нижполиграф, 4 этаж, Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Шумное пещерное событие возвращается в город оленей и оврагов в уникальном большом составе. Два дня. Два настроения. Камни и слоны. Готовь свои кнопки ушки, денешки для модного мерча и хорошое бешоное нижегородское настроение. В программе: Маслёнок (особое действие) — археолог, путешественник, криптоэнтузиаст, создатель лейбла, артист звука. Секретный гость. Отдых, общение, звук. Вход: донат от 200р Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста