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Дикое и Бешоное: День камней
Нижполиграф, 4 этаж, Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
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Про событие
Шумное пещерное событие возвращается в город оленей и оврагов в уникальном большом составе. Два дня. Два настроения. Камни и слоны. Готовь свои кнопки ушки, денешки для модного мерча и хорошое бешоное нижегородское настроение. В программе: Маслёнок (особое действие) — археолог, путешественник, криптоэнтузиаст, создатель лейбла, артист звука. Секретный гость. Отдых, общение, звук. Вход: донат от 200р Оплата на входе.
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