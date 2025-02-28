Протяжный гул ветра, тусклый свет фонарей и песни серых домов. Всё это и прочие отражения окружающей действительности и думерского вайба на пост-панк вечере в Рессурсе. Начало в 19:00 Двери в 18:00 Предпродажа первые 20 билетов 400р, дальше 500р, на входе 600