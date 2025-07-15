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  1. Нижний Новгород
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Детали в квартале

Заповедные Кварталы
Славянская, 4 (2 этаж)

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 12+

Про событие

Отправляйся на поиски тайных артефактов старинного квартала. Квартал наполнен неприметными деталями, которые делают историю близкой и осязаемой. Знаки на столетних кирпичах, старинные крышки колодцев и другие скрытые артефакты могут рассказать удивительные истории о городе. Надо только знать язык. Искусствовед и городской исследователь Антон Марцев подготовил специальный маршрут, где ты сможешь научиться замечать и «читать» интересные детали на давно знакомых улицах, в обычных на первый взгляд местах.

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