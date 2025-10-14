Деньги — это то, что объединяет и современных людей, и людей начала прошлого столетия. На увлекательной прогулке по кварталу церкви Трёх Святителей поговоришь о том, сколько тратили на еду и жилье в старом Нижнем и что можно было считать налогом на роскошь. Узнаешь, во сколько бы тебе обошлась телефонная связь в конце XIX века, и вспомнишь о том, каковы были тонкости планирования семейного бюджета. Яркими свидетелями эпохи станут жители квартала — богатая крестьянка Прасковья Щелухина, страховавшая своё имущество от белья до последнего фарфорового блюдца, её соседи Савельевы, платившие «собачий налог» и Гусевы в гостях у которых ты побываешь и посмотришь, как был устроен доходный дом, а главное — поймёшь, почему он так назывался. На экскурсии может проводиться фото и видеосъемка.