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День Рождения Цоя
Таверна Мага, улица Володарского, 40
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Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вряд ли есть более народная группа, чем КИНО. Их песни знают все, независимо от музыкального вкуса. И до сих пор во дворах можно услышать, как на гитаре кто-то играет «Звезду по имени солнце» или «Группу крови». 21 июня приходи отметить День Рождения Виктора Цоя с трибьют группой «46» в Таверне Мага. Почем: 300р с репостом (https://vk.com/wall-225627459_327)/400р без репоста, бронируй места по ссылке.
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