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  1. Нижний Новгород
  2. События

Dark techno

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Перенесёшься в мир индустриальных, мрачных, динамичных звуковых ландшафтов. Будет индастриал, различная электронная неформальная музыка, витчхаус и другое… Dj: VETV Volga_oka Вход: 300р / с репостом 200р (https://vk.com/wall-219479630_203) Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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