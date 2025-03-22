Dark techno
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Перенесёшься в мир индустриальных, мрачных, динамичных звуковых ландшафтов. Будет индастриал, различная электронная неформальная музыка, витчхаус и другое… Dj: VETV Volga_oka Вход: 300р / с репостом 200р (https://vk.com/wall-219479630_203) Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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