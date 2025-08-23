Звук рожденный в подпольных клубах 80-х... В эту субботу колд-вейв встретится с дискотечным грувом, а его басовые линии и холодные, меланхоличные синтезаторы создадут гипнотическую атмосферу. Dj's: 5I55Y raido Оплата билетов на входе. 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта) Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.