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Про событие
Долгожданное всеми событие уходящего лета. Приходи дабы жёстко и агрессивно проводить 25 лето второго тысячелетия. На этот раз собрался весьма неординарный состав Dj's Который в свою очередь порадует всех ценителей прямой жёсткой бочки. Line-up: ROWDY B2B TRITIUM LARMIMKOPF EIKITEE FURIK TERRX VETV SNP Тусовка обещает быть очень жаркой, поэтому бери всех знакомых и друзей и мчи на это безумие. DC/FC
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