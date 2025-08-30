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  1. Нижний Новгород
  2. События

Crossfader

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Долгожданное всеми событие уходящего лета. Приходи дабы жёстко и агрессивно проводить 25 лето второго тысячелетия. На этот раз собрался весьма неординарный состав Dj's Который в свою очередь порадует всех ценителей прямой жёсткой бочки. Line-up: ROWDY B2B TRITIUM LARMIMKOPF EIKITEE FURIK TERRX VETV SNP Тусовка обещает быть очень жаркой, поэтому бери всех знакомых и друзей и мчи на это безумие. DC/FC

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