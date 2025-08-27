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«Что ускользает?» — как искусство исследует волжские острова

Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab», улица Ульянова, 10Б

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Галина Андреева и Дарья Зайцева — гостьи тематической арт-резиденции студии «Тихая», посвященной островам на Волге. В ходе исследований, проведенных в рамках арт-резиденции, каждая художница сформировала собственное видение нижегородского ландшафта. В рамках дискуссии «Что ускользает?» Галина и Дарья поделятся результатами своих изысканий, идеями будущих проектов и обсудят, каким может быть творческое взаимодействие с пограничными городскими пространствами. Модератор: Алиса Савицкая (Нижний Новгород) — главный куратор студии «Тихая» и приглашенный куратор Музея Москвы. Дискуссанты: Галина Андреева (Ярославль/Москва) — художница и инженер, работает на пересечении биотехнологий, материаловедения и городской экологии. Дарья Зайцева (Москва)— независимый архитектор, художница и куратор образовательных программ, работает на стыке визуального искусства и архитектуры.

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