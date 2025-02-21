«Что такое Масленица?» Этнография восточных славян
Славянская 4, второй этаж
Начало:
Завершение:
950₽
Возраст 12+
Про событие
Отправься на рубеж XIX—XX веков, чтобы через истории, песни, обряды, собранные в этнографических экспедициях, погрузиться в традиции празднования Масленицы. Вслед за Святками продолжается тема зимних праздников в этнографии восточных славян. Поговоришь о том, чем жили люди во время зимнего мясоеда и как готовились к Масленице. Зачем чествовали молодоженов и почему женились зимой? Какими были взаимоотношения родственников во время праздничной недели? Почему Масленицу бранили «кривошейкой», «полезухой», «ерзовкой»? Как празднуют Масленицу в других странах? Об этом, за чашечкой чая в уютной обстановке обновленной усадьбы начала XX века, расскажет Юлия Тихомирова — исследовательница русской традиционной культуры, специалист по этнокультурному проектированию и солистка ансамбля «Синий Лён».
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