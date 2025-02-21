Отправься на рубеж XIX—XX веков, чтобы через истории, песни, обряды, собранные в этнографических экспедициях, погрузиться в традиции празднования Масленицы. Вслед за Святками продолжается тема зимних праздников в этнографии восточных славян. Поговоришь о том, чем жили люди во время зимнего мясоеда и как готовились к Масленице. Зачем чествовали молодоженов и почему женились зимой? Какими были взаимоотношения родственников во время праздничной недели? Почему Масленицу бранили «кривошейкой», «полезухой», «ерзовкой»? Как празднуют Масленицу в других странах? Об этом, за чашечкой чая в уютной обстановке обновленной усадьбы начала XX века, расскажет Юлия Тихомирова — исследовательница русской традиционной культуры, специалист по этнокультурному проектированию и солистка ансамбля «Синий Лён».