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  1. Нижний Новгород
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«Что такое Масленица?» 18+

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+

Про событие

На этой встрече будут обсуждаться темы, не доступные для аудитории младше 18 лет. Отправься на рубеж XIX—XX веков, чтобы через истории, песни, обряды, собранные в этнографических экспедициях, погрузиться в традиции празднования Масленицы. Вслед за Святками продолжается тема зимних праздников в этнографии восточных славян. Поговоришь о том, чем жили люди во время зимнего мясоеда и как готовились к Масленице. Зачем чествовали молодоженов и почему женились зимой? Какими были взаимоотношения родственников во время праздничной недели? Почему Масленицу бранили «кривошейкой», «полезухой», «ерзовкой»? Как празднуют Масленицу в других странах? Об этом, за чашечкой чая в уютной обстановке обновленной усадьбы начала XX века, расскажет Юлия Тихомирова — исследовательница русской традиционной культуры, специалист по этнокультурному проектированию и солистка ансамбля «Синий Лён». Даты: 22, 27 февраля в 19:00–21:00

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