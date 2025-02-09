Что? Где? Когда?
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Ворвись в мир викторин в формате ЧГК. В подготовке вопросов поможет опытный участник этой игры. Правила и регламент объявят чуть позже, а пока - открыт набор команд. Количество участников ограничено - до 5 команд, в каждой из которых должно быть от 2 до 6 участников, включая капитана. Команда-победитель получит жирный депозит в баре и памятный сувенир. Запись Vova Sokolow (https://vk.com/id170900248). Взнос с команды - 1000р, вход для зрителей - free donation. Вечерний дресс-код. Двери в 19:00, начало игры в 20:00 Оплата на входе.
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