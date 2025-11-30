Выбор редакции
Чоты
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
От тебя требуется только честно отвечать на вопросы и не бояться выйти на сцену. Это живое, в меру комедийное шоу без комиков. От организаторов удобный стул и яркий свет в лицо. Им не нужны твои деньги.
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