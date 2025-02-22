Читательский клуб Анны Медведевой
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Великая американская поэтесса Сильвия Плат - самый яркий голос со времен Эмили Дикинсон - прожила всего 30 лет. Но пусть главным чувством, которое станет владеть участниками Читательского клуба Анны Медведевой станет радость, что Плат была. На встреча можно познакомиться с ее поэзией, прозой и живописью. Поражает, сколько она успела за короткую жизнь. Тема клуба - как поэт понимает и принимает свое предназначение.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи