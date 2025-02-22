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Читательский клуб Анны Медведевой

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Великая американская поэтесса Сильвия Плат - самый яркий голос со времен Эмили Дикинсон - прожила всего 30 лет. Но пусть главным чувством, которое станет владеть участниками Читательского клуба Анны Медведевой станет радость, что Плат была. На встреча можно познакомиться с ее поэзией, прозой и живописью. Поражает, сколько она успела за короткую жизнь. Тема клуба - как поэт понимает и принимает свое предназначение.

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