Читательский клуб Анны Медведевой
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Читательский клуб Анны Медведевой будет посвящен сложной и яркой фигуре, одному из основоположников англоязычной модернистской литературы, переводчику и литературному критику Эзре Паунду. Волею судеб его могила в Венеции находится рядом с последним приютом Иосифа Бродского, хотя при встрече поэты не поняли друг друга. О праве гения на крупную нравственную ошибку, о странном совершенстве его стихов, о попытке эпоса на базе мировой истории.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи