Читательский клуб Анны Медведевой будет посвящен сложной и яркой фигуре, одному из основоположников англоязычной модернистской литературы, переводчику и литературному критику Эзре Паунду. Волею судеб его могила в Венеции находится рядом с последним приютом Иосифа Бродского, хотя при встрече поэты не поняли друг друга. О праве гения на крупную нравственную ошибку, о странном совершенстве его стихов, о попытке эпоса на базе мировой истории.