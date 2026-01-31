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  1. Нижний Новгород
  2. События

Читает автор

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Вечер короткой нижегородской прозы. Тема авторской читки «С чистого листа». 10 нижегородских авторов-прозаиков представят вниманию зрителей свои тексты на заявленную тему. Ироничные, драматичные, реалистичные и фантазийные впечатления в разных стилях и жанрах У зрителей вечера будет возможность выбрать три самые запомнившиеся истории о жизни с чистого листа.

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