Вечер короткой нижегородской прозы. Тема авторской читки «С чистого листа». 10 нижегородских авторов-прозаиков представят вниманию зрителей свои тексты на заявленную тему. Ироничные, драматичные, реалистичные и фантазийные впечатления в разных стилях и жанрах У зрителей вечера будет возможность выбрать три самые запомнившиеся истории о жизни с чистого листа.