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Вечер короткой нижегородской прозы. Тема авторской читки «С чистого листа». 10 нижегородских авторов-прозаиков представят вниманию зрителей свои тексты на заявленную тему. Ироничные, драматичные, реалистичные и фантазийные впечатления в разных стилях и жанрах У зрителей вечера будет возможность выбрать три самые запомнившиеся истории о жизни с чистого листа.
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