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Черный пруд. Пять отличий

Рекорд
улица Пискунова, 11

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Яркое явление отечественного неофициального искусства, возникшего в 1980?е годы как пример экспериментальной художественной мысли. Проект «Черный пруд. Пять отличий» открывает новый виток диалога между поколениями художников и зрителей, возвращая участников объединения в пространство, где зарождалась их история. Выставка объединяет работы пяти авторов, которые демонстрируют разнообразие творческих подходов внутри одного художественного сообщества. «Пять отличий» — это не случайный набор работ, а продуманная композиция, демонстрирующая индивидуальные поиски каждого художника. Работы показывают и общность истоков, и уникальность авторских почерков: от советского нонконформизма и авангардных практик до современных поисков и обращений к религиозной образности. Важный участник процесса — зритель: соавтор смысла, фиксирующий эволюцию стиля и тематику времени. Участники выставки, известные нижегородские художники: Яков Васильченко, Галина Каковкина, Наталия Панкова, Николай Сметанин, Сергей Сорокин. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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