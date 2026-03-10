Танцуй под дабстеп, техно и хардкор, заряжаясь китайским чаем. Диджеи: Rowdy & Tritium, AFTERME, OKUNEV & shteyn, SNP, alexzakharov XALAY Чай: шу пуэр, габа улун, красный и другие А так же яркое световое шоу