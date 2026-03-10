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Чайный рейв
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Танцуй под дабстеп, техно и хардкор, заряжаясь китайским чаем. Диджеи: Rowdy & Tritium, AFTERME, OKUNEV & shteyn, SNP, alexzakharov XALAY Чай: шу пуэр, габа улун, красный и другие А так же яркое световое шоу
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