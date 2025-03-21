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Приходи погрузиться в мир бешенных ритмов электронной музыки под зарядом китайского чая на восьмом Чайном Рейве. Line-Up: larmimkopf (Midtempo, Hardcore Techno), AFTERME (Dubstep), XALAY (Electro Punk), alexzakharov (EDM, DnB), SNP (Hardcore, Gabber), OKUNEV (Hard Trap, Dubstep, Hardcore). Оплата на входе. Можно переводить по телефону +79040629793 (Сбер, Андрей Владимирович), в комментарии укажи фамилию и имя
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