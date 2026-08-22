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  1. Нижний Новгород
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Чаепитие с угощениями

Дом Эвениуса, Студёная улица, 45

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Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Чаепитие от русской чайной Нитка, где ты познакомишься с традициями заваривания чая, узнаешь о культуре русского чаепития в прошлые столетия и о том, как эти традиции продолжают жить сегодня. Попробуешь чай «Люмичино», а также чай «Мятный Лев», названный в честь Льва Толстого. Настоящим открытием станет чай «Хохлома» с земляникой и липой. Травы для него собраны в семёновских лесах Нижегородской области. А в завершение чаепития тебя ждёт «Русский караван» — знаменитый копчёный чай с насыщенным дымным ароматом. К чаю подадут мармелад, пряники, баранки, мёд, варенье, фрукты, сухофрукты и орехи. Среди цветущих трав аптекарского огорода чаепитие обещает стать особенно уютным и ароматным. А если погода изменится, встречу перенесут гостиную Дома Эвениуса.

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