Чаепитие от русской чайной Нитка, где ты познакомишься с традициями заваривания чая, узнаешь о культуре русского чаепития в прошлые столетия и о том, как эти традиции продолжают жить сегодня. Попробуешь чай «Люмичино», а также чай «Мятный Лев», названный в честь Льва Толстого. Настоящим открытием станет чай «Хохлома» с земляникой и липой. Травы для него собраны в семёновских лесах Нижегородской области. А в завершение чаепития тебя ждёт «Русский караван» — знаменитый копчёный чай с насыщенным дымным ароматом. К чаю подадут мармелад, пряники, баранки, мёд, варенье, фрукты, сухофрукты и орехи. Среди цветущих трав аптекарского огорода чаепитие обещает стать особенно уютным и ароматным. А если погода изменится, встречу перенесут гостиную Дома Эвениуса.