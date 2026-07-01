Тёплая Встреча, посвящённая Максиму Горькому и его личному 1896 году. Уже женат, уже писатель, уже корреспондент двух газет. Позади работа в Самаре, снова в Нижнем, денег почти нет, но наконец семья и рядом любимая Катя, и планов — громадьё. Заповедные кварталы приглашают тебя погрузиться в атмосферу старого Нижнего Новгорода за ароматным чаем с угрызеньицем. Ты услышишь о том, как Горький был связан со Всероссийской промышленной и художественной выставкой 1896 года, узнаешь о его личных переживаниях, встречах и событиях, которые остаются за рамками сухих биографий и стандартных экскурсионных маршрутов. Ведущая события — Татьяна Нечаева, глубоко погружённая в исторический материал и жизнь города. В уютной гостиной, среди старинных стен, ты приятно проведёшь время, почувствуешь тепло живого общения и прикоснетесь к той самой эпохе, когда Горький был не только «буревестником революции», но и живым человеком со своими радостями, тревогами, тайнами и привязанностями.