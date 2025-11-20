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  1. Нижний Новгород
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Чаепитие на английский манер

Заповедные Кварталы
Славянская 4

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2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Приходи на чарующее традиционное чаепитие-5 o’clock в атмосфере старинной усадьбы Гусевых. Здесь, за великолепно сервированным столом, ароматным чаем и приятной беседой, ты погрузишься в увлекательное обсуждение: — как, когда и почему возникла у британцев традиция устраивать чаепитие в середине дня, и какие тайны скрывает эта многовековая практика? — как правильно подобрать свой образ под событие и о чем вести беседу за столом, чтобы не опростоволоситься в приличном обществе, в котором царит утонченность и изящество? — насладишься «самым английским вареньем» и разнообразными видами традиционного печенья, узнаешь секреты их приготовления и особенные рецепты, которые передавались из поколения в поколение; — а главное, выяснишь, насколько же сильно отличается их 5 o’clock от любимого русского чаепития с самоваром, где каждый глоток насыщен теплом и душевностью. Приглашенный эксперт — Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая одним из старейших ресторанов города, обладающая неисчерпаемыми знаниями о кулинарных традициях и интересных фактах, истинный знаток «истории еды».

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