Приходи на чарующее традиционное чаепитие-5 o’clock в атмосфере старинной усадьбы Гусевых. Здесь, за великолепно сервированным столом, ароматным чаем и приятной беседой, ты погрузишься в увлекательное обсуждение: — как, когда и почему возникла у британцев традиция устраивать чаепитие в середине дня, и какие тайны скрывает эта многовековая практика? — как правильно подобрать свой образ под событие и о чем вести беседу за столом, чтобы не опростоволоситься в приличном обществе, в котором царит утонченность и изящество? — насладишься «самым английским вареньем» и разнообразными видами традиционного печенья, узнаешь секреты их приготовления и особенные рецепты, которые передавались из поколения в поколение; — а главное, выяснишь, насколько же сильно отличается их 5 o’clock от любимого русского чаепития с самоваром, где каждый глоток насыщен теплом и душевностью. Приглашенный эксперт — Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая одним из старейших ресторанов города, обладающая неисчерпаемыми знаниями о кулинарных традициях и интересных фактах, истинный знаток «истории еды».