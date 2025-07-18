Ежегодный фестиваль о любви к природе и искусству, лейтмотивом которого станет ода радости и концепция slow festival (англ. «медленный фестиваль»). Будешь любоваться красотой, слушать классную музыку и исследовать современное искусство. В программе: — виниловый диджей-сет и выступления музыкантов — арт-лаборатории по рисованию открыток, росписи свечей, созданию авосек и другое — аромаполяна: знакомство с ароматами и воркшопы — творческие воркшопы и лекции — бьют-бар — спектакли и танцевальные перформансы — аудиопрогулка-медитация по Александровскому саду — занятия по йоге, пилатесу, стретчингу — чаепитие, настолки, создание костюмов из картона, чтение стихов Здесь можно замедлиться, познакомиться с локальными мастерами, послушать классную музыку и прогуляться па парку. Вход свободный, регистрация не нужна. Но, чтобы узнать все подробности, переходи по кнопке «Пройти регистрацию» — там откроется сайт с полной программой фестиваля.